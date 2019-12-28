تعرف على أول شاحنة دفاع مدني كهربائية

تعرف شركة Rosenbauer النمساوية بصناعة شاحنات الدفاع المدني والإطفاء، وها هي الشركة تكشف أول شاحناتها الكهربائية.

الشاحنة الكهربائية تأتي باسم CFT الذي يختصر عبارة «مفهوم شاحنة الإطفاء»، وتعتبر الميزة الأساسية لها محركات الكهربائية التي تمنحها أداءاً أفضل لم تكشف الشركة عن تفاصيلها، ولكن يبلغ سعر الشاحنة مكتملة المواصفات والميزات 1.2 مليون دولار منها 200,000 دولار تدفع مقدماً عند الحجز وذلك وفقا لموقع "متوراتي".

يعود تاريخ شركة Rosenbauer إلى 1866، وتعد من أبرز موردي شاحنات الإطفاء والدفاع المدني في أكثر من 100 دولة حول العالم.

