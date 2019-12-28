نظام مساعد السائق جديد سيارات نيسان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 ديسمبر 2019, 11:54 صباحا

منذ فترة قريبة، وتحديدًا في يوليو 2019، أعلنت الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات «نيسان» عن طراز المؤسسة الأيقوني «سكايلاين» الجديد الذي طرح أولًا للأسواق اليابانية.

وأبهرت السيارة عملاء الشركة في اليابان وتداولت مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أبرز سمات السيارة المميزة، ولكن النقطة المضيئة التي أشار إليها الجميع بلا استثناء كانت نظام «Pro-Pilot 2.0» الجديد، وهي خاصية القيادة والتحكم بدون استخدام الأيدي على مقود السيارة.

وأكدت الشركة أن نظام مساعد السائق الجديد سيمكن عملاء وملاك نيسان من التخلي عن استخدام مقود السيارة، ولكن حتى الآن تم تحديد خانة واحدة فقط على الطرق السريعة اليابانية.

وأوضحت الشركة أن النظام يساعد السائق بطريقة فعالة، وضربت مثال على طرق السفر متعددة المسارات، ما يساعد في التعامل مع تغييرات المرور والخانات.

وفي هذا السياق، صرح تيتسويا إيجيما المدير العام لقسم قيادة السيارات في الشركة اليابانية والمسؤول مع فريقه عن تطوير هذا النظام قائلًا ، «في السنوات العشر الأولى وخلال العمل على نظام مساعد السائق Pro-Pilot 2.0 كان التركيزعلى التكنولوجيا التي تساعد السائقين في تجنب الحوادث».

هذا المحتوى من تيربو العرب

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