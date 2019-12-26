سنغافورة تطمح للمنافسة في مجال المركبات الذاتية القيادة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 ديسمبر 2019, 12:19 مساء
مركبة ذاتية القيادة خلال تجربة في سنغافورة، 5 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

في مركز للتجارب تنتشر فيه المباني الزائفة وتهطل عليه أمطار استوائية وهمية، تختبر سنغافورة سيارات ذاتية القيادة تسعى هذه الدولة الرائدة في المسائل التقنية إلى البدء بتسييرها على طرقاتها اعتبارا من 2022.

وتسير مركبة لكنس الشوارع وعربة غولف صغيرة من دون سائق على المسارات بخفة كبيرة مع التوقف لدى ظهور أي من المشاة أو على المنعطفات الضيقة، وفق «فرانس برس».

ومع مركز التجارب هذا، تشجع سلطات سنغافورة على تطوير السيارات الذاتية القيادة، وهي تقنية تسعى بلدان جنوب شرق آسيا لأن تكون من روادها.

ومع دعوة المدينة المجموعات المصنعة للسيارات والشركات الناشئة إلى تجربة هذه المركبات على أراضيها، ترغب سنغافورة أيضا في أن تثبت أن هذه التكنولوجيا آمنة.

ويضم مركز التجارب الممتد على هكتارين منعطفات صعبة وإشارات مرور وموقفا للحافلات وخطا ساحليا لمحاكاة ظروف القيادة الواقعية. كذلك تتراكم مستوعبات لتبدو كأنها ناطحات سحاب من شأنها إعاقة إشارات الأقمار الصناعية التي تعتمد عليها المركبات الذاتية القيادة لتحديد اتجاهها.

حتى إن لمركز «سيتران» الذي تديره جامعة «نانيانغ للتكنولوجيا» (أن تي يو) آلة قادرة على الاستمطار، بما يحاكي الفيضانات الاستوائية التي تضرب باستمرار هذا البلد البالغ عدد سكانه 5.7 مليون نسمة.

ويقول مدير البرنامج نيلز دي بور: «قبل تجربة (هذه المركبات) على الطرقات، نحاول هنا معرفة ما إذا كانت فعلا جاهزة لذلك».

وتختبر مركبة كنس الشوارع في إطار مشروع حكومي من شأنه في حال اعتماده رسميا أن يتيح تسيير المركبة الذاتية القيادة في شوارع المدينة وفق وسائل الإعلام المحلية. وتخضع سيارات وحافلات أيضا للتجارب بينما ستجري تجربة روبوتات لخدمات التوصيل قريبا.

وتسعى سنغافورة لاستقطاب شركات تكنولوجيا لكي تجرب نماذجها في المدينة التي تسود شوارعها النظافة والنظام بعيدا عن المدن الكبرى الكثيرة المعروفة بالازدحام المروري والفوضى في المنطقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بنتاغون» يفكر في التخلي عن قاعدة بالنيجر كانت ستستخدم لاستهداف مسلحين جنوب ...
ليبيا
شابات هندوسيات يتمردن على عائلاتهن ويرفضن قانون الجنسية عبر الإنترنت
منوعات
هواتف «هواوي» تتخلص من تطبيقات «غوغل»
علوم وتكنولوجيا
في مثل هذا اليوم العام 2014.. أبطال يروون قصة السيطرة على حريق ميناء السدرة ...
ليبيا
باحث عسكري: صواريخ باليستية تدخل على خط الحرب في طرابلس
ليبيا
في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد الرضا يدعو لنبذ الخلاف والاستقواء بالخارج والبدء...
ليبيا
الخارجية الروسية: استمرار التواصل مع تركيا بشأن ليبيا وندعم حلا مبكرا للأزمة
ليبيا
دراسة: 6.3 دولار تكلفة إنتاج برميل النفط في ليبيا و25 دولارًا في روسيا و23 ...
ليبيا
أنشيلوتي يحسم الجدل بشأن ضم إبراهيموفيتش إلى صفوف إيفرتون
رياضة عالمية
إيقاف حكم مغربي مدى الحياة لاحتسابه 4 ركلات جزاء في مباراة واحدة
رياضة عالمية
تقرير دولي: ليبيا على وشك التحول لأزمة دولية كبرى في 2020
ليبيا
الهلال يستعيد ذكرياته مع أحد صناع عصره الذهبي «الشعالية»: خاض تجربة احترافية مع ...
رياضة محلية
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح عن تعبئة سيارتك بالوقود