نصائح عن تعبئة سيارتك بالوقود

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 04:14 مساء

في هذا المقال سنتعرف إلى بعض المعلومات المهمة والنصائح بخصوص الوقود، وكيفية تعبئته:

- لا تشتر أو تعبئ سيارتك بالوقود إلا في ساعات الصباح الأولى، حيث تكون درجة الحرارة في أدنى حد لها، فخزانات محطات الوقود تحت الأرض وكلما انخفضت درجة حرارة الأرض زادت كثافة الوقود، لذلك إن اشتريت الوقود بعد الظهر أو في المساء فالتر الذي تشتريه ليس بلتر كامل.
- عند التعبئة لا تضغط يد المضخة على أقصى سرعة، ستلاحظ أن هناك ثلاث درجات لسرعة الضخ في يد المضخة: بطيء، ووسط، وسريع، بالتعبئة على السرعة البطيئة تقوم بتقليل الأبخرة التي تتكون أثناء الضخ.
- عبئ خزان وقودك وهو نصف فارغ، فالوقود يتبخر بشكل سريع وكلما قلت كمية الهواء الموجودة في خزان الوقود قلت كمية الوقود المتبخر.
- إذا كان هناك صهريج وقود يقوم بتفريغ حمولته في المحطة التي تنوي التعبئة منها فلا تعبئ منها في الوقت نفسه، لأن عملية تفريغ الصهريج في خزانات المحطة الأرضية ستؤدي إلى تقليب الأوساخ المترسبة في قاع الخزان ودخول بعض منها إلى خزان سيارتك، مما قد يتسبب بأضرار لها.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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