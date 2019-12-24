بالفيديو: سيارة رياضية جديدة من «تويوتا»

كشفت الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات «تويوتا» الموعد الرسمي لطراز «Yaris GR-4»، الذي سيأتي بنسخة فريدة صنعت خصيصًا من أجل خوض سباقات السيارات الرياضية.

الكشف عن موعد طرح الطراز الرياضي الجديد من «ياريس» جاء من خلال فيديو تشويقي من خلال الحسابات الرسمية للشركة اليابانية على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أكدت «تويوتا» من خلاله أنها بصدد إصدار السيارة الرياضية في مطلع العام المقبل 2020، وتحديدًا في اليوم العاشر من شهر يناير.

وستأتي إطلالة «تويوتا ياريس» الرياضية في إحدى خطوات احتفالية هائلة خاصة بصالون «تويوتا» السنوي لعرض السيارات.

وكشفت التقارير الصحفية أن الشركة اليابانية عازمة على طرح نحو 25 ألف نسخة من هذا الطراز الخارق للبيع في الأسواق خلال العام المقبل، وأكدت أن «تويوتا» تكتمت على قدرات وأداء المحرك، وسيتم إعلانها رسميًّا مع صدور السيارة للأسواق.

يذكر أنه كان مقررًا أن يتم كشف «ياريس»، بإشراكه خلال فعاليات سباقات رالي أستراليا في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر، غير أن الحرائق التي ضربت أستراليا كانت سببًا في تأجيل ذلك.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».