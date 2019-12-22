تعديلا جديدة على أيقونة «تويوتا لاند كروزر»

تستعد «تويوتا» لإطلاق نماذج جديدة من السيارة رباعية الدفع «لاند كروزر» (land cruiser)، المعروفة حول العالم.

وتبعًا للتسريبات سيطرح من land cruiser نموذجان جديدان، الأول سيحصل على بعض التعديلات في الشكل الخارجي، تشمل شكل ممتصات الصدمات الأمامية، وشبك غطاء المبرد والمصابيح من الداخل.

وسيحصل هذا النموذج على عجلات مميزة بمقاس 20 إنشًا، ومحركين بـ 8 أسطوانات، بسعة 4.6 و5.7 لتر.

أما النموذج الثاني منها فسيعمل بمحرك بـ 8 أسطوانات وسعة 4.6 لتر، ويولد عزمًا يعادل 304 أحصنة، وسيحصل على علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، وسيكون قادرًا على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ ساعة في غضون 8.5 ثانية.

وستأتي هذه السيارات بنظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة خاصة للقيادة على الطرق الوعرة أو تلك المكسوة بالرمال، كما ستزود بخزانات وقود بسعة 138 لترًا، وستستهلك نحو 8.5 لتر من الوقود لكل 100 كلم تقطعها.