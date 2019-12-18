جي إم سي يوكون 2021 بتمويهات خفيفة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 03:45 مساء

رصدت عدسات المصورين سيارة جي إم سي يوكون 2021 في صور تجسسية جديدة بتمويهات خفيفة.

«جي إم سي يوكون» ستكون مختلفة في التصميم عن تاهو وسوبربان في بعض المناحي، والنسخة التي نراها هنا هي بقاعدة العجلات القصيرة، مما يجعلها مماثلة لتاهو، أما نسخة قاعدة العجلات الطويلة فستكون أقرب إلى حجم سوبربان، مع مصابيح أمامية مربعة وشبك أمامي يتمتع بحضور قوي مشابه لتصميم سييرا بيك أب، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

وستعتمد السيارة على منصة تاهو وسوبربان نفسها بنظام تعليق خلفي مستقل مع ازدياد مساحة الداخلية وصندوق الأمتعة بشكل كبير، ومن المرجح استمرار المحركات كما هي لتشمل V8 سعة 5.3 لتر مع محرك V8 سعة 6.2 لتر اختياري وثالث تيربو ديزل سعة 3.0 لتر بستة سلندرات.

من المتوقع عودة نسخة Denali الأكثر فخامة للموديل، مع طرح نسخة AT4 مخصصة للطرق الوعرة كذلك، ومن المتوقع تدشين جمس يوكون في بدايات 2020 وطرحها في نهايته.
 

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