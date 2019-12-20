بالصور: «رولز رويس» مطرزة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 ديسمبر 2019, 09:18 صباحا

قام رجل أعمال سويدي بالتواصل مع فريق تخصيص «رولز رويس» لإضفاء طابع شخصي على التصميم الداخلي لسيارة فانتوم الخاصة به.

تحتوي لوحة القيادة وألواح الأبواب على زهور بتصميم فريد من نوعه، وتم اختيار أنواع الزهور بعناية، حيث إن زوجته وطفلين من أطفاله الأربعة يحصلون على أسماء زهور، وتم تطريزها باستخدام مليون غرزة، وتم أخذ الإلهام من حديقة الزهور بمقر الشركة في جودوود، وهي المكان الوحيد في العالم الذي تنمو فيه زهرة فانتوم وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

قال الرئيس التنفيذي لشركة «رولز رويس»، تورستين مولر: «حقق حرفيونا الاستثنائيون في رولز رويس من خلال هذه السيارة شيئا لا يمكن وصفه إلا بالسامية، لقد عمل عليها فريق تخصيص رولز رويس الأفضل في العالم، عندما أنظر إلى إبداعاتهم مثل هذه السيارة، أشعر بالفخر أن هذه المهارات لا يمكن تكرارها بأي مكان في العالم».
 

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