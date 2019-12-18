تعرف إلى مميزات «سكودا رابيد 2020»

أزاحت شركة «سكودا» الستار عن «رابيد 2020» الجديدة كليًّا، حيث حصلت على تغييرات كبيرة في التصميم.

تستوحي «رابيد 2020» تصميمها من «سكالا»، إذ حازت على واجهة أمامية محدثة بشكل كبير، وفي الخلف حصلت على مشتت هواء صغير على الباب الخلفي وحروف «SKODA» محل شعار الشركة، وليس هناك الكثير لنقوله عن التصميم الجانبي، حيث يبدو أنه منقول من الجيل السابق وفقًا لموقع «متوراتي».

يذكر أن «سكودا» كشفت صورة واحدة فقط لها، وسيتعين علينا الانتظار قليلاً للحصول على العرض الكامل لها، ولكن بعض الصور المسربة تمكننا من أن نلقي نظرة خاطفة على المقصورة، حيث بدا أنها مستوحاة من «كاروك» و«كودياك»، حيث تتوافر بشاشة لمسية أعلى الكونسول الوسطي تحيط بها فتحات التهوية، وبشكل عام، لدى «رابيد» الجديدة تصميم مألوف في طرز «سكودا» الجديدة.

لم يتم كشف المواصفات الفنية، لذا سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت «رابيد 2020» ستحصل على منصة MQB A0 أم لا، ونحن نعلم أنها ستستمد قوتها من محرك بنزين سعة 1.6 لتر بتنفس طبيعي يتصل بناقل حركة يدوي بخمس سرعات، وستباع «سكودا» الجديدة بتكييف هواء بشكل قياسي وعجلة قيادة مدفأة وزجاج أمامي مدفئ، في حين ستتوافر مستشعرات ركن السيارة الأمامية والخلفية بشكل اختياري.

