تعرف إلى مميزات «سكودا رابيد 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 ديسمبر 2019, 11:00 صباحا

أزاحت شركة «سكودا» الستار عن «رابيد 2020» الجديدة كليًّا، حيث حصلت على تغييرات كبيرة في التصميم.

تستوحي «رابيد 2020» تصميمها من «سكالا»، إذ حازت على واجهة أمامية محدثة بشكل كبير، وفي الخلف حصلت على مشتت هواء صغير على الباب الخلفي وحروف «SKODA» محل شعار الشركة، وليس هناك الكثير لنقوله عن التصميم الجانبي، حيث يبدو أنه منقول من الجيل السابق وفقًا لموقع «متوراتي».

يذكر أن «سكودا» كشفت صورة واحدة فقط لها، وسيتعين علينا الانتظار قليلاً للحصول على العرض الكامل لها، ولكن بعض الصور المسربة تمكننا من أن نلقي نظرة خاطفة على المقصورة، حيث بدا أنها مستوحاة من «كاروك» و«كودياك»، حيث تتوافر بشاشة لمسية أعلى الكونسول الوسطي تحيط بها فتحات التهوية، وبشكل عام، لدى «رابيد» الجديدة تصميم مألوف في طرز «سكودا» الجديدة.

لم يتم كشف المواصفات الفنية، لذا سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت «رابيد 2020» ستحصل على منصة MQB A0 أم لا، ونحن نعلم أنها ستستمد قوتها من محرك بنزين سعة 1.6 لتر بتنفس طبيعي يتصل بناقل حركة يدوي بخمس سرعات، وستباع «سكودا» الجديدة بتكييف هواء بشكل قياسي وعجلة قيادة مدفأة وزجاج أمامي مدفئ، في حين ستتوافر مستشعرات ركن السيارة الأمامية والخلفية بشكل اختياري.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هاتريك «الهوني» يقود الترجي إلى الفوز على السد.. ويدخل تاريخ مونديال الأندية
رياضة محلية
الحكم بالإعدام على الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى»
دولى
تركي آل الشيخ: الدخل المباشر لموسم الرياض الترفيهي تجاوز مليار ريال
عربى
3 انتصارات لليبيا في «أفريقية الشطرنج» بناميبيا
رياضة محلية
الإمارات: القبض على رئيس منظمة «ملائكة الموت» الإجرامية بدبي
عربى
قرعة دوري الأبطال: ليفربول في اختبار صعب وباريس يصطدم بدورتموند
رياضة عالمية
محاولات في السعودية للتخلص من خسائر هدر الطعام المقدرة بـ 13 مليار دولار سنويا
عربى
فرنسا تسلم «الجزار» إلى الأرجنتين لمحاكمته بتهم الخطف والتعذيب والقتل
دولى
قادة مصراتة يعلنون حالة النفير و«تسخير كل الإمكانيات لمعركة الحسم»
ليبيا
فرانس برس: قنابل السوفيات تفتك بالأفغان بعد عقود على انتهاء الحرب
دولى
ننشر نص حكم محكمة استئناف طرابلس في قضية «ضحايا سجن أبوسليم»
ليبيا
قصر الملك إدريس يتحول لمكتبة وطنية في مدينة درنة
ثقافة وفن
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أوباما: النساء أفضل من الرجال.. ولو قدن العالم سنتين سنرى تحسنا