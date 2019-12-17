جائزة جديدة لـ«ميتسوبيشي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019, 02:08 مساء

استطاعت الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات «ميتسوبيشي» أن تحصد جائزة فريدة من خلال أحد طرازاتها المميزة التي صدرت من خطوط إنتاجها، «ميتسوبيشي ميراج».

وحملت الجائزة اسم «2020 Vincentric Best CPO Value» في الولايات المتحدة الأميركية، وذهبت لسيارة «ميتسوبيشي ميراج» الهاتشباك والسيدان

وتقدم هذه الجائزة من مؤسسة «Vincentric» العريقة، التي تعرف بالعمل في المجال الخاص برؤية المستهلك لأسواق السيارات، وفي كل عام تقوم بدراسات عديدة للسيارات الأكثر مبيعًا في العالم وأكثرهم طلبًا.

والآن، لنخوض جولة من المواصفات عن طراز «ميتسوبيشي ميراج» الفائز بالجائزة العريقة، التي تعتبر واحدة من أكثر السيارات الاقتصادية طلبًا في العالم

زودت بمحرك تصل سعته إلى 1200 سي سي، يستطيع توليد قوة جيدة تصل إلى 77 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 100 نيوتن/ متر، ويمكن التسارع بهذا المحرك من السكون وحتى 100 كيلو متر في الساعة في غضون 13.9 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 167 كيلو متر ًافي الساعة.

وبفضل هذا المحرك المتصل بناقل حركة أوتوماتيكي، تستهلك السيارة 4.8 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر.

كما تأتي بإطارات جيدة يصل بمقاس 14 على قاعدة إطارات تصل إلى 245 سنتم، ويصل طول هيكل السيارة إلى378 سنتم، والعرض167 سنتم، والارتفاع يصل إلى 150 سنتم.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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