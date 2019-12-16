«مرسيدس S-Class» الكهربائية تظهر 2020

كشفت الصانعة الألمانية العملاقة «مرسيدس» عن صورة تشويقية لموديل «EQS» الجديد، وهو النسخة الكهربائية بالكامل لـ «S-Class».

نشاهد من خلال الصورة الجسد الإنتاجي للسيارة لبروز المرايا الجانبية من تحت الغطاء على العكس من السيارة الاختبارية التي كانت بكاميرات، وذلك وفقًا لموقع «متوراتي».

وقد ظهرت السيارة في صور وفيديوهات تجسسية في الماضي توضح الفارق في التصميم بينها وبين «S-Class» الجديدة، مثل اختلافات تصميم المصابيح الأمامية مع كون الشبك الأمامي الأصغر في «EQS».

وستعتمد مرسيدس «EQS» على موتورات كهربائية بقوة إجمالية 470 حصانًا وعزم دوران 760 نيوتن/ متر، بتسارع إلى 100 كلم/ س في أقل من أربع ثوانٍ ونصف، وسرعة قصوى 200 كلم/ س ومدى ممتاز يصل إلى 700 كيلومتر لكل شحنة.

تم التلميح أن تدشين السيارة سيكون في 2020 كموديل 2021، غالبًا بعد أشهر محدودة من تدشين «S-Class» الجيل القادم.

