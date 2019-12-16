«فورد» تسحب أكثر من نصف مليون سيارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 10:27 صباحا

كشفت الشركة الأميركية العريقة لصناعة السيارات «فورد» أنها ستقوم بسحب أكثر من نصف مليون سيارة كبيرة طرازات الـ«بيك أب»، من أسواق أميركا الشمالية.

وأكدت تقارير صحفية عالمية متخصصة في أخبار عالم السيارات، أن شركة «فورد» التي تعتبر ثاني أكبر الشركات الأميركية في عالم صناعة السيارات ستقوم بسحب اضطراري لنحوالي 547.538 مركبة «بيك أب».

وتأتي عملية السحب الهائلة من «فورد» بعد اكتشاف عيب خطير، قد يؤدي إلى اندلاع حريق، وأكدت أنها ستقوم بإصلاح هذا العيب في وقت سريع جدًّا.

وأوضحت التقارير أن العيب المنتشر يكمن في اندلاع شرارة أكبر من المعتاد في حالة وقوع حادث لطرازات «سوبر ديوتي سوبر كرو»، وذلك عند منطقة ربط أحزمة السيارة، وقد يؤدي هذا إلى اشتعال سريع لأرضية السيارة.

وأوضحت الشركة الأميركية أن الطرازات المتضررة والمعرضة للخطر تم إنتاجها بين العامين 2017 و2019.

وستتم عملية السحب الكبرى من أسواق عريقة أبرزها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

يذكر أن شركة «فورد» عانت مشكلة مشابهة من قبل، كانت لها علاقة بسيارات النقل المغلقة «بيك آب» من طراز «إف – 150»، الذي تمكن من تحقيق حجم ونسبة مبيعات هائلة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 

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