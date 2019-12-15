«أوبر» تتعهد بمكافحة الاعتداءات الجنسية في سياراتها

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 ديسمبر 2019, 02:02 مساء

تعهدت خدمة «أوبر» باتخاذ تدابير جديدة لمكافحة الاعتداءات الجنسية، بعد سلسلة اتهامات طاولت سائقي الشركة العملاقة في مجال النقل.

وجاء ذلك بعد استدعاء الشركة من جانب وزيرة شؤون المساواة بين الجنسين في فرنسا، مارلين شيابا، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس «أوبر» بفرعها الفرنسي، ستيف سالوم، إن الشركة تلتزم خصوصًا «تقديم تمويل كامل للمتابعة النفسية والقضائية للضحايا» والاتصال «تلقائيًّا بالشرطة الجنائية في حال تقديم شكوى» و«الاتصال بالضحية في أقل من ثلاث دقائق بعد التبليغ» عن أي اعتداء.

وأضاف إثر لقائه مع شيابا: «مرافقة هؤلاء الضحايا لم تكن البتة في المستوى المطلوب وهذا أمر دفعنا إلى قطع التزامات في شأنه».

وتابع سالوم: «من الآن فصاعدًا، سنتصل بالسلطات لتزويدها بكل المعلومات، التي ستكون في حوزتنا في حال تلقي شكوى، وسنعطل حساب السائق فور الإبلاغ عن حادثة».

كذلك سيجري إطلاق آلية تعتمد على تقنية التعرف على الوجوه الإثنين المقبل، وهو «نظام تعرف في الوقت الحقيقي بطريقة عشوائية» يتيح التأكد من أن الشخص الذي يقود السيارة هو السائق المسجل لدى «أوبر».

وتأتي هذه التدابير بعد تقرير للشركة أفاد بتسجيل نحو ستة آلاف اعتداء جنسي (ملامسات ومحاولات اعتداء واغتصاب) أبلغ عنها مستخدمون أو سائقون متعاقدون مع الخدمة في الولايات المتحدة في العامين 2017 و2018.

كذلك تواجه «أوبر» بفرعها الفرنسي سلسلة شكاوى من زبونات يتهمن سائقين بارتكاب اعتداءات، كما يأخذ البعض على الخدمة تقاعسها عن التجاوب بصورة مناسبة أو فعالة مع هذه الحوادث. غير أن «أي قرار لم يتخذ» لوضع مثل هذا التقرير في فرنسا، وفق سالوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

5 مواقع ليبية ضمن لائحة التراث الإسلامي العالمي
ثقافة وفن
جريدة «الوسط»: إردوغان يمهد لتدخل عسكري في ليبيا
ليبيا
كونتي: مذكرتا التفاهم بين «الوفاق» وتركيا «غير مقبولتين لنا.. وهناك لاعبون أجانب...
ليبيا
القيادة العامة تدعو إلى «عدم الزج بمدينة مصراتة في أتون» معركة طرابلس
ليبيا
داود أوغلو يطلق حزبا جديدا يعارض «عبادة الشخصية»
دولى
طقطق والورفلي في التشكيلة الأفريقية المثالية بدوري الأبطال والكونفيدرالية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - بعيدا عن الموز .. كم تكلفتها!
كاريكاتير
في العدد 212 من جريدة «الوسط»: إردوغان يمهد لتدخل عسكري في ليبيا.. ولغز «جثث بني...
ليبيا
«محمد» و«فاطمة» أكثر أسماء المواليد تداولا في ليبيا للعام 2019
ليبيا
بلدية «سوق الجمعة» تستعين بالـ«جي بي إس» في جمع القمامة وتتلقى شكاوى المواطنين ...
ليبيا
ترامب يعلق على اختيار الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ شخصية «تايم» للعام 2019
دولى
دي مايو: الطائرة الإيطالية المسيرة التي سقطت في ليبيا لم تُضرب
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سوزان رايس تكشف كواليس قرار التدخل العسكري في ليبيا