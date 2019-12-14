نسخة مصفحة من سمارت

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 ديسمبر 2019, 01:17 مساء

كشفت الشركة الألمانية لصناعة وتعديل السيارات «جيرمان أرموريد كارز» نسخة فريدة ومميزة من طراز السيارة الصغيرة الشهيرة سمارت.

النسخة الخاصة من السيارة سمارت جاءت مصفحة وزودت بتكنولوجيا الحماية المتطورة B4، والذي سيجعل السيارة الصغيرة مضادة لأعيرة ماجنوم 44.

وأكدت الشركة الألمانية أن النسخة من سمارت المصفحة تم تزويدها بزجاج سميك بدعم يصل إلى22 ملم، بالإضافة إلى طبقة أخرى عميقة من مادة البولي كربون الصلبة، وإطار أيضًا من الصلب الباليستي.

كما كشفت «جيرمان أرموريد كارز» أن المقصورة الداخلية نالت هي الأخرى بعض الدعم المصفح لمزيد من الحماية، حيث تم تزويدها بمادتي الأرميد والكيفلار.

كل هذا إلى جانب بطارية محصنة ضد القذائف، ونظام متطور لإطفاء الحريق ومكالمات الطوارئ.

كما ستأتي نسخة سمارت المصفحة بإطارات للطوارئ، التي ستمكن السيارة من السير لمسافة محددة، حتى في حالة تلف العجلات.

وأخيرًا كشفت الشركة الألمانية عن قدرات وأداء المحرك، الذي يستطيع توليد قوة تصل إلى 100 حصان وهي مناسبة للغاية لحجم السيارة سمارت التي يصل سعرها بعد التعديل إلى 45 ألف يورو.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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