4 فئات لجولف الجديدة من «فولكس فاغن»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 ديسمبر 2019, 09:49 صباحا

بدأ بيع «فولكس فاغن» جولف الجديدة كليا في ألمانيا، وبالتزامن مع ذلك ستطلق «فولكس فاغن» 4 فئات مختلفة من السيارة.

وأصبح بإمكان العملاء الحصول عليها بالفئة الأساسية، أو Life الجديدة، أو Style أو R-Line العليا من السيارة، وستكون فئة جولف الأساسية متوافرة بمجموعة متنوعة من التقنيات تشمل Car2X وأنظمة الحفاظ على المسار ومكابح الطوارئ وحماية المشاة والدراجات النارية، وستحمل لوحة عدادات رقمية ودعما للهواتف الذكية ودعما للتحديثات عن بعد، وأخيرا مصابيح LED أساسية ونظام تكييف أوتوماتيكي. وسيبدأ سعر السيارة الأساسية من 20.000 يورو. أما فئة Life فستحصل على نظام قراءة لوحات الطريق ونظام الأوامر الصوتية وشحن لاسلكي للهواتف الذكية ونظام أبل كاربلاي اللاسلكي ونظام الاصطفاف الأوتوماتيكي وستأتي السيارة بسعر 27.500 يورو، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

يستطيع عملاء «فولكس فاغن» الحصول على السيارة بأحد محركات الديزل 2.0 لتر بقوة 113 حصانا أو 147 حصانا، كما يمكن الحصول على السيارة بمحركات البنزين 1.5 لتر بقوة 128 حصانا أو 147 حصانا، وتعمل «فولكس فاغن» أيضا على فئة هجينة بقوة 245 حصانا ستطلقها لاحقا، وتطور الفئة الرياضية R بقوة تزيد على 400 حصان.
 

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