تعرف إلى أخطر الألوان في عالم السيارات

هل تخيلت يوما ما أن لون سيارتك سيؤثر بنسبة ما في وقوع الحوادث؟ الإجابة حتى وإن كانت غريبة فهي نعم.

اللون الفضي يأتي في المقدمة بين مستخدمي السيارات ويليه اللون الأبيض، حسب تقارير نشرت على وكالة «كيلي بلو بوك» المتخصصة في أخبار عالم السيارات.

وفي دراسة أخرى أجراها مركز أبحاث الحوادث في جامعة موناش، تبين أن اللون الأبيض يعد أكثر سلاما ويتخطى اللون الفضي في تصنيفات الأمان، وبذلك يعتبر هو الأقل تعرضا للحوادث وسط باقي الألوان الأخرى.

وحسب بعض الدراسات التي نشرت من خلال المتخصصين في وكالة «ريدير ديجيست»، أكدت أن السيارات ذات اللون الأبيض تعتبر أقل بنسبة 12% من السيارات ذات اللون الأسود من ناحية احتمالات تعرضها لحدوث حوادث مرورية.

وأدرجت الوكالة ترتيب السيارات التي تحمل الألوان الأخرى، حيث جاء اللونان الكريمي والأصفر واللون الأبيض من حيث معدلات الأمان والسلامة.

وعلى صعيد آخر أثبتت الدراسة من الوكالة الشهيرة أن الألوان الأكثر خطورة والأكثر تعرضًا للحوادث بعد الأسود كانت الألوان الرمادي والفضي والأحمر.

لذا عند قيامك بشراء سيارة جديدة، ينصح خبراء «ريدير ديجيست» بالتأكد من اختيار اللون المناسب.

هذا المحتوى من تيربو العرب