تعرف على سعر رولزرويس فانتوم المصفحة

قامت شركة التعديل الشهيرة Klassen بعمل تعديلاتاتها لرولز رويس فانتوم فائقة الفخامة.

السعر سيكون 3 ملايين يورو فقط، كي تحصل على فانتوم فائقة الفخامة ومصفحة بمستوى B7 المضاد للقذائف البالستية، وتحمل السيارة الفاخرة نظاما ترفيهيا متكاملا يشمل كمبيوتر آبل iMac ونظام ملتيميديا CD وDVD أو Wi-Fi، وتأتي السيارة بتطبيق يتيح التحكم بمعظم ميزات السيارة من خلال جهاز آيفون، ويلعب النظام الصوتي من Bang & Olufsen دور الجوقة الموسيقية ذلك وفقا لموقع «متوراتي».

بإضافة أكثر من متر إلى طول السيارة فقد أصبحت فانتوم تقف على قاعدة عجلات بطول 4822 مم، وأصبح الطول الإجمالي للسيارة 7032 مم، وتزن السيارة الفائقة 2,610 كيلوغرام، في حين حافظت على محركها V12 سعة 6.75 لتر وقوة 563 حصانا.

