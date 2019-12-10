موعد انطلاق مرسيدس GLE

كشفت الشركة الألمانية العريقة لصناعة السيارات مرسيدس عن الجيل الجديد من أيقونتها الشهيرة GLE الكوبيه، التي تندرج تحت قائمة فئة الطرازات الرياضية الخارقة متعددة الأغراض SUV.

التصميم الخارجي

بهيكل انسيابي خلاب، قامت الشركة الألمانية مرسيدس بزيادة طول السيارة الجديدة قليلا ليصل إلى 4.94 متر، وقوة واضحة على الواجهة الأمامية التي زينت بمصابيح أمامية بتكنولوجيا الـLED وعلامة مرسيدس الشهيرة.

الأداء

ستتوافر سيارة مرسيدس الجديدة GLE بخيارين من محركات الديزل المكونة من 6 أسطوانات، وبسعة تصل إلى 3 لترات، وبقوة كبيرة تصل إلى 200 كيلووات/272 حصانا و243 كيلووات/330 حصانا، مع عزم دوران يصل إلى 700 نيوتن متر، كما ستتوافر السيارة بمحرك يعتمد على البنزين بقوة تصل إلى 320 كيلووات/435 حصانا.

ومن المقرر أن يتم تجهيز السيارة GLE الكوبيه الجديدة بمحرك ديزل رباعي الأسطوانات مع تقنية الدفع الهجين Plug-in، بحيث يمكن للسيارة قطع مسافة 100 كلم اعتمادا على الطاقة الكهربائية فقط، كما يتوافر للسيارة مرسيدس GLE الكوبيه الجديدة محرك ثماني الأسطوانات V8 من شركة AMG يدفع السيارة بقوة 450 كيلووات/612 حصانا.

هذا المحتوى من تيربو العرب