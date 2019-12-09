نسخة خاصة من بنتلي كونتينينتال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 04:07 مساء

أزاحت علامة السيارات الفاخرة بنتلي عن نسخة خاصة من كونتينينتال GT لتحتفي برقم الشركة القياسي في Pikes Peak.

السيارة تأتي بألوان متباينة مستلهمة من طبيعة مسار Pikes Peak من انتقاء قسم Mulliner، حيث حصلت على الطلاء الخارجي اللون الأخضر الغامق ولمسات من الأسود المطفي، وخصصت بنتلي نسخة أخرى باللون الأسود ولمسة من اللون الأخضر لشعار النسخة الخاصة. وتأتي الداخلية باللون الأسود ولمسات من اللون الأخضر، ويتميز الكونسول الوسطي بالكربون فايبر اللامع ورسمة لمسار Pikes Peak باللون الأخضر وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

ستأتي هذه النسخة الخاصة بنفس محركات الفئة الأساسية من السيارة 6.0 لتر W12 تنتج 626 حصانا و900 نيوتن-متر كافية لإطلاق السيارة من الثبات وحتى سرعة 100 كم/س في 3.6 ثانية فقط، وقد تمكنت السيارة من تحقيق زمن قياسي 10:18.488 دقيقة على المسار الجبلي.

بنتلي ستقوم فقط بإنتاج 15 نسخة ولم تكشف الشركة عن السعر المطلوب أو موعد التوصيل المتوقع.
 

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