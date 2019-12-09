احذر من إطارات سيارتك في هذه الحالة

قام خبير سيارات بريطاني بإجراء اختبار مهم يكشف الخطر الداهم من جمع بين إطارات عالية الجودة وأخرى بجودة سيئة في سيارة واحدة. إلى جانب خطر الجمع بين الإطارات الغالية والزهيدة الثمن أو ذات العلامات التجارية المختلفة.

وكشفت التجربة أن السيارة ستكون مثل القنبلة الموقوتة، حيث ستواجه السيارة التي تحمل هذا الخليط من الإطارات اختلال في التوازن أثناء قيادتها في ظروف مناخية سيئة، حتى ولو كانت تسير على سرعات منخفضة

ونشر الفيديو على قناة «تاير ريفيوز» المتخصصة في نشر فيديوهات التوعية عن مخاطر الإطارات على موقع اليوتيوب لمشاركة الفيديوهات، حيث ظهر أحد الخبراء خلال الفيديو أثناء اختبار سيارة بي إم دبليو M2 بإطارات مختلفة لها، وقام بتقسيم التجربة إلى 3 مراحل.

المرحلة الأولى بدأت بالسير بالسيارة باستخدام إطارات من علامات تجارية مختلفة بجودة عالية، وكانت النتيجة مرعبة، حيث خرجت السيارة عن السيطرة أثناء السير على سرعة منخفضة.

المرحلة الثانية انطلقت فيها السيارة على الطريق على إطارات عالية الجودة في العجلات الأمامية، وأخرى متوسطة الجودة في الإطارات الخلفية، وأخرج السيارة عن نطاق السيطرة.

المرحلة الثالثة والأخيرة، زودت السيارة الألمانية إطارات بجودة رديئة في الخلف مع إطارات بجودة مرتفعة في الأمام، وكانت النتيجة الفشل أيضاً في السيطرة على السيارة وتكرر الأمر أكثر من مرة على المضمار المغطى بالمياه.