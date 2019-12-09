تصميم توقعي لـ«كيا سورينتو 2021»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 ديسمبر 2019, 10:46 صباحا

شاهدنا خلال الفترة الماضية الجيل المقبل من «كيا سورينتو» في عدد كبير من اللقطات التجسسية.

وأنشأ بعد ذلك المصممون في موقع Kolesa مجموعة من الصور التوقعية، ويبدو التصميم مشابهًا لجيلها الحالي، ولكن هناك تغييرات كبيرة في الأمام والخلف، حيث منح المصممون الشبك الأمامي شكلاً أكثر زاوية، بدلاً عن المظهر المستدير الحالي، ويندمج الشبك في المصابيح الأمامية بشكل أفضل، وفقًا لموقع «متوراتي».

في الخلف، حصلت السيارة على مصابيح خلفية جديدة، وعوادم تنسجم مع التصميم المحدث، وتحوي النافذة الخلفية حوافًّا أكثر وضوحًا، وتشير اللقطات التجسسية إلى أن «سورينتو» الجديدة ستكون بنفس حجم الجيل الحالي، وتبدو أقصر قليلاً من الخلف، لذلك قد تحصل الـ«كروس أوفر» على قاعدة عجلات أطول.

لا ملعومات حول المحركات حتى اللحظة، حيث تتوفر الـ«كروس أوفر» الحالية بمحرك V6 سعة 3.3 لتر يولد قوة 290 حصانًا أو محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر بقوة 185 حصانًا، وهناك تكهنات بأن الشركة ستضيف إصدار هجين وآخر هجين بالقابس.
 

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