طرق صيانة السيارات الكهربائية

تختلف السيارات الكهربائية كثيرًا عن السيارات التي تعمل بالوقود العادي المتعارف عليه، ومن أبرز هذه الاختلافات طرق الصيانة والتي سنستعرضها خلال السطور القليلة التالية وفقًا لجدول الصيانة للعام 2019 لسيارة «شيفروليه بولت» الكهربائية، التي تقسم كنطاق سير السيارة بالكيلو مترات، أو وفقًا للفترة الزمنية، وسنستعرض اليوم الصيانة الدورية بالكيلو مترات.

صيانة الـ12.000 كيلو متر

وتكون في مركز الصيانة التابع للشركة المنتجة للسيارة، ويشمل فحص وصيانة بعض الأشياء المهمة، أبرزها مستوى سائل تبريد البطارية، فحص محتويات التوجيه والتعليق والشاسيه؛ بحثًا عن أي ضرر قد يكون لحق بالسيارة خلال الشهر، بالإضافة إلى التحقق من عمل أقفال الأبواب ودواسة البنزين بشكل صحيح.

صيانة الـ24.000 كيلو متر

ويقوم بفحص وصيانة نفس الأجزاء التي تم التحقق منها في صيانة الـ12 ألف كيلو متر، إلى جانب استبدال شفرات مساحات الزجاج الأمامي بأخرى جديدة.

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صيانة الـ60.000 كيلو متر

إلى جانب فحص وصيانة ما سبق، ستبدأ في هذه المرحلة استبدال مرشح هواء المقصورة، ويمكن القيام بهذه الخطوة مبكرًا قبل الوصول إلى هذا العدد من الكيلو مترات.

حزمة البطاريات

وعلى صعيد حزمة البطاريات في السيارة الكهربائية، يجب أن يتم فحصها بشكل دوري مستمر للتأكد من قدرتها وكفاءتها، حيث تعتبر أهم قطعة في السيارة، وقبل الذهاب إلى مركز الصيانة المختص قم بمتابعة مدى السير للسيارة، ففي بعض الحالات يهبط مدى السير للسيارة الكهربائية من 350 كيلو مترًا إلى 150 كيلومترًا بعد مرور بضعة أعوام.

هذا المحتوى من «تيربو العرب»