موعد إصدار هيونداي الطائرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 ديسمبر 2019, 01:31 مساء

خلال السنوات الأخيرة عملت شركات السيارات على تطوير المزيد من التقنيات وإدخال الكثير من الأفكار الجديدة، ويتم إدارة معظم هذه المشاريع من قبل شركات التنقل أو الطيران مع بعض الاستثناءات البارزة.

بقيت شركات صناعة السيارات بعيدة عن هذا الأمر، وقد أظهروا جميعاً اهتماماً هامشياً بهذل السوق الناشئ، وغني عن القول، لم تلتزم أي منها بخطة تطوير سيارة طائرة لإطلاقها في المستقبل المنظور، حتى الآن وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

وفي هذا الأسبوع، قدمت هيونداي خطة أعمالها على مدار الخمس سنوات القادمة، حيث وعدت بتطوير سيارة طائرة شخصية (PAV)، وعلاوة على ذلك، وفقاً للخطة المعلنة، فستقوم هيونداي بتوفير السيارة الطائرة بعد خمس سنوات من الآن على أبعد تقدير، مع توفير الخدمات اللازمة لتشغيلها.

وليس من الواضح في هذه المرحلة معنى PAV بالضبط، ولكن بالنظر إلى الاتجاهات الحالية، فمن المحتمل ان تكون شبيهة بالطائرات العمودية VTOL، والفرق الأكبر مقارنة بمنافسيها، هو أنهم سيكونون أول من يمتلك شارة شركة صناعة سيارات معروفة.

وعلى صعيد آخر، ستواصل هيونداي كهربة سياراتها حيث أعلنت عن أهدافها التالية، حيث تخطط لبيع 670,000 سيارة تعمل بالكهرباء بهدف أن تصبح واحدة من أكبر ثلاث شركات صناعة سيارات في العالم في هذا القطاع بحلول نهاية الفترة، وبحلول 2030، تقول هيونداي إنها تخطط لأن تحصل معظم موديلاتها الجديدة على محركات كهربائية في جميع الأسواق الرئيسية وبحلول 2035 في الأسواق الناشئة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شيرين رضا: أنا جريئة.. لكن دون ابتذال
ثقافة وفن
ترامب يدعو البنك الدولي لوقف إقراض الصين
اقتصاد
استطلاع - الألعاب الفردية تنتصر على سمعة الكرة الجماعية
رياضة محلية
السلطات الأسترالية تقر بعجزها عن إخماد حريق «هائل» قرب سيدني
دولى
الخيارات المرة لما بعد «مذكرة التفاهم».. التراجع أو اللجوء للتحكيم الدولي
ليبيا
«ميركاتو شتوي» ساخن يزيد رقعة المحترفين الليبيين
رياضة محلية
بحضور تركيا.. فرنسا تعلن عن قمة رباعية حول ليبيا مطلع 2020
ليبيا
الولايات المتحدة تقدم 1.5 مليون دولار للأطفال الأكثر ضعفا في ليبيا
ليبيا
هل تراجع الدور الإيطالي في ليبيا؟
ليبيا
البرلمان التركي يصادق على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع حكومة الوفاق
ليبيا
القيادة العامة تؤكد انفتاحها على الجميع واستمرارها في «تحرير طرابلس»
ليبيا
بعد تأكيد صحتها من مصدر دبلوماسي.. ننشر نص مذكرة التفاهم في مجال الصلاحيات ...
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تصاب العيون بالإنفلونزا؟