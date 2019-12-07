صور جينيسيس GV80 قبل الكشف عنها

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 ديسمبر 2019, 11:26 صباحا

تم تسريب صور لسيارة جينيسيس GV80 دون أية تمويهات، لنقوم بإلقاء أول نظرة واضحة على الـ SUV الجديدة.

تأتي جينيسيس GV80 بتصميم مستوحى من النموذج الاختباري بمصابيح أمامية رباعية الشكل وشبك ضخم ذو تشكيل ألماسي مع خطوط حادّة بأنحاء الجسد وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

وصحيح أننا لم نر الخلفية هنا، إلا أن الصور التجسسية أوضحت سابقاً أنها ستأتي بمصابيح رباعية الشكل كذلك، على أن يكون السقف منحدراً للوراء بطريقة ديناميكية.

المواصفات الميكانيكية لـ جينيسيس GV80 بعدة خيارات للمحركات بينها تيربو 2.5 لتر 4 سلندرات وآخر 3 لترات 6 سلندرات، كما يتوقع طرح نسخة هايبرد لاحقاً.

هذا ومن المفترض تدشين جينيسيس GV80 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن تصل إلى الأسواق العالمية في منتصف 2020 كموديل 2021.
 

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