بالفيديو: Geely تستعد لغزو الأسواق بسيارة رباعية الدفع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 ديسمبر 2019, 11:37 صباحا
تعمل هذه السيارة بمحرك توربيني بسعة 1.5 ليتر (أرشيفية: الإنترنت)

تبدأ شركة Geely الصينية اقتحام السوق الروسية وبعض أسواق العالم بسيارة Binyue التي صنفت من بين أكثر سيارات الدفع الرباعي الجديدة تميزا.

بنيت هذه المركبة على منصة مخصصة لسيارات فولفو، وحصلت على هيكل أنيق بطول 4.3 م، وقاعدتي عجلات تبعدان عن بعضهما 2.6 م، وفق «روسيا اليوم».

وتميزت بالتصميم الفريد لشبك غطاء المبرد، والفتحات الهوائية الكبيرة، ومصابيح الـLED التي تعطيها لمسة مميزة من العصرية.

وقمرة هذه المركبة أتت بمقاعد جلدية تتسع لـ5 ركاب، وواجهة قيادة مزينة بالجلد والكروم، ومزودة بشاشة تعمل باللمس في منتصفها بمقاس 10 بوصات، وشاشة أخرى قبالة السائق.

وتعمل هذه السيارة بمحرك توربيني بسعة 1.5 ليتر، بعزم 177 حصانا وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل، وهي قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 7.9 ثانية.

وزودت بنظام مراقبة عبر كاميرات أمامية وخلفية، ونظام يمنع انزلاقها على المنحدرات والمنعطفات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاميرا ترصد لحظة سخرية قادة فرنسا وبريطانيا وكندا من ترامب بقمة الأطلسي (فيديو)
دولى
«وفقا للاتفاق مع ليبيا».. تركيا تعلن بدء استكشاف وإنتاج النفط والغاز شرق المتوسط
ليبيا
الزعيم الكوري الشمالي يظهر على الحصان بين ثلوج جبل بايكتو
دولى
رئيس لجنة الحدود البحرية بـ«خارجية الوفاق»: المشاورات مع تركيا بدأت في 2010
ليبيا
مسؤول بـ«خارجية الوفاق»: ليبيا تترابط مع تركيا بخط بحري مستقيم.. والاتفاق معها ...
ليبيا
بالفيديو: كل ما يجب معرفته عن حقن البلازما
أناقة وجمال
بكين: واشنطن ستدفع ثمن اعتماد مشروع قانون بشأن مسلمي الأويغور
دولى
البنزرتي يضم مواطنه التونسي ويوزع مهامًا جديدة في المنتخب الليبي بين الشرق ...
رياضة محلية
«العالمية للأرصاد»: 2019 من بين ثلاثة أعوام الأكثر حرارة في التاريخ
دولى
بنك ياباني: أسعار الغذاء تحرق دخل الليبيين.. و«الزراعة» سبيل النجاة
ليبيا
مجلس الأمن يعرب عن «قلقه من التصعيد للعنف» و«تزايد مشاركة المرتزقة» في حرب ...
ليبيا
قفل 41 محلا بالشمع الأحمر بجامع الصقع في طرابلس
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

النظام الغذائي الصحي يقاوم الاكتئاب