بالفيديو: Geely تستعد لغزو الأسواق بسيارة رباعية الدفع

تعمل هذه السيارة بمحرك توربيني بسعة 1.5 ليتر (أرشيفية: الإنترنت)

تبدأ شركة Geely الصينية اقتحام السوق الروسية وبعض أسواق العالم بسيارة Binyue التي صنفت من بين أكثر سيارات الدفع الرباعي الجديدة تميزا.

بنيت هذه المركبة على منصة مخصصة لسيارات فولفو، وحصلت على هيكل أنيق بطول 4.3 م، وقاعدتي عجلات تبعدان عن بعضهما 2.6 م، وفق «روسيا اليوم».

وتميزت بالتصميم الفريد لشبك غطاء المبرد، والفتحات الهوائية الكبيرة، ومصابيح الـLED التي تعطيها لمسة مميزة من العصرية.

وقمرة هذه المركبة أتت بمقاعد جلدية تتسع لـ5 ركاب، وواجهة قيادة مزينة بالجلد والكروم، ومزودة بشاشة تعمل باللمس في منتصفها بمقاس 10 بوصات، وشاشة أخرى قبالة السائق.

وتعمل هذه السيارة بمحرك توربيني بسعة 1.5 ليتر، بعزم 177 حصانا وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل، وهي قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 7.9 ثانية.

وزودت بنظام مراقبة عبر كاميرات أمامية وخلفية، ونظام يمنع انزلاقها على المنحدرات والمنعطفات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.