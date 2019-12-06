بالفيديو: ماذا يعني لون عادم سيارتك؟

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 ديسمبر 2019, 08:59 صباحا
يجب عليك أن تتعرف على معاني ألوان العوادم التي تخرج من سيارتك لتلاحظ وجود مشكلة وكيفية حلها، لذلك نقدِّم إليك هذا الفيديو لتتابعه معنا وتتعرف عن معنى لون العادم وتصل إلى مشكلة سيارتك بنفسك، وذلك وفقًا لموقع «يوتيوب».
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