صور تجسسية لـ هيونداي سوناتا N

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 ديسمبر 2019, 11:55 صباحا

تداولت مؤخرًا أخبار عن قرب الكشف عن الفئة العالية الأداء من هيونداي سوناتا.

لتظهر لنا أول صور تجسسية أثناء اختباراتها استعدادًا لتدشينها، وبحسب المصادر فإن هيونداي قد تكشف عن سيارتها الرياضية خلال الربع الثالث من العام القادم, وسيتم تدشينها في معرض نيويورك في أبريل القادم وفقا لموقع «متوراتي».

المواصفات الميكانيكية يتوقع أن تمتلك سوناتا N محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر تيربو جديد بالكامل والذي يمتلك قوة تصل الى 304 حصان. بالإضافة الى إمكانية قدوم سوناتا N بنظام دفع رباعي للعجلات لإعطاء أداء رياضي أفضل.
 

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