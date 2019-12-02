جديد بوجاتي تشيرون بنسخة خاصة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 ديسمبر 2019, 02:50 مساء

كشفت بوجاتي نسخة مميزة جديدة من تشيرون مستوحاة من أغلى سيارات الشركة على الإطلاق La Voiture Noire، وباسم تشيرون Noire.

تأتي نسخة تشيرون Noire باللون الأسود والكربون فايبر غير المطلي، وقد حددت الشركة الإنتاج بـ20 نسخة فقط وسعر مرتفع يبلغ 3 ملايين يورو للنسخة، تقول بوجاتي في إعلانها الرسمي «سنقوم بتسليم النسخة المحدودة الذي يقتصر على 20 سيارة بدءاً من الربع الثاني من عام 2020 بسعر صافي قدره ثلاثة ملايين يورو من الفئة الأساسية»، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

سعر السيارة مرتفع بالمقارنة بتشيرون العادية، ولكن ليس عند مقارنته بـLa Voiture Noire الفريدة بسعر 16.5 مليون يورو.
 

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