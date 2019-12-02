تصميم توقعي للجيل القادم من «هيونداي توسان»

كشفت الصانعة الكورية «هيونداي» «فيغن T» الاختبارية وهي سيارة «SUV» هجينة بالقابس، وهي تستعرض تصميم الجيل القادم من «هيونداي توسان»، لتظهر توسان القادمة في تصميم توقعي.

يكشف التصميم التوقعي عن حصول الجيل القادم من الـ «SUV» على مصابيح أمامية أصغر وخطوط أكثر حدة، وعلى الرغم من أنها لا تزال تشبه «باليسايد»، فإن تصميم الواجهة الأمامية مختلف بشكل كبير، حيث تحصل على شبك أمامي بتصميم مميز، وفي الجزء السفلي نجد الشبك الأصغر والأوسع، ولا يمكننا أن نخمن أن هذا سيكون التصميم النهائي، لكن الجيل الجديد سيحصل على تصميم أكثر قوة مقارنة بالجيل الحالي وفقًا لموقع «موتوراتي».

ومن المتوقع أن يمتلك الجيل القادم من «توسان» محرك «Theta3» الجديد سعة 2.5 لتر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات، وتخطط «هيونداي» لاستخدام محرك Theta3 N / A & توربو سعة 2.5 لتر كمحرك أساسي في السوق الأميركية، وقد قررت «هيونداي» تحديث خطوط التجميع في مصنع ألاباما، لإنتاج الجيل التالي من «توسان» في عام 2020.

