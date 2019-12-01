سيارة سباقات جديدة من لامبورغيني

أزاحت لامبورغيني الستار عن سيارتها الاختبارية الجديدة المجهزة لسباقات جران توريزمو الشهيرة، وتحمل اسم Lambo V12 Vision Gran Turismo.

من جميع الزوايا تبدو Lambo V12 Vision Gran Turismo قوية وجريئة جدًا، ولا نكاد نجد أي تشابه بينها وبين سيارات لامبورغيني الأخرى سوى التركيز على استخدام العناصر السداسية في التصميم والمصابيح الأمامية ثلاثية الأضلاع، ما عدا ذلك تبدو كسيارة مستقلة تماماً بهوية خاصة ومقعد وسطي وحيد مع كونسول قيادة مميز.

تأتي السيارة بأفضل المحركات من لامبورغيني، وهو عبارة عن محرك V12 بسعة 6.5 لتر طبيعي التنفس مع محرك كهربائي، وينتج النظام الهجين 808 أحصنة، نجد نفس المحركات أيضاً في لامبورغيني سيان ويمكنها من تحقيق تسارع 0-100 كم/س في أقل من 2.8 ثانية ومن بلوغ سرعة قصوى تتجاوز 350 كم/س.

