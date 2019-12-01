بيجو تطلق العنان لطراز «E-Expert»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 ديسمبر 2019, 12:13 مساء

كشفت تقارير صحفية عالمية متخصصة في أخبار السيارات أن الشركة الفرنسية العريقة لصناعة السيارات بيجو بصدد إطلاق طراز كهربائي بالكامل، سيعرف باسم E-Expert، التي تنتمي لفئة السيارات الخدمية الفارهة.

وأوضحت التقارير أن الشركة الفرنسية بيجو ستوفر للطراز الجديد «E-Expert» بطاريتين، سعة الأولى تصل إلى 50 كيلو وات، والثانية بسعة تصل إلى 75 كيلو وات.

لتستطيع سيارة «E-Expert» السير لمسافة جيدة تتراوح بين 200 و300 كيلو متر في الشحنة الواحدة الكاملة لحزمة البطاريات.

كما أكدت التقارير أن الطراز الجديد من الشركة الفرنسية سيأتي بعدة خيارات على صعيد الطول، الأول يقدر بـ4.60 متر، الثاني 4.95 متر، والثالث والأخير بطول 5.30 متر.

وكشفت التقارير أن شركة بيجو تنوي الدفع بالسيارة إلى الأسواق خلال النصف الثاني من العام القادم 2020، وتكتمت الشركة ولم تفصح عن أي أسعار لهذا الطراز حتى هذه اللحظة.

هذا المحتوى من تيربو العرب

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