تعرف إلى سعر هوندا سيتي 2020

كشفت «هوندا» عن الجيل الخامس لسيتي سيدان بتصميم مختلف للخارجية والداخلية ومنصة جديدة كليا مشتركة مع فيت 2020.

وتتمتع هوندا سيتي 2020 بخارجية أكثر رياضية وعصرية، مع شبك أمامي كرومي ومصابيح أمامية وخلفية LED وجنوط 15 إنشا جديدا وداخلية أرحب بمقاعد أكثر راحة ومزايا أفضل، مثل إضافة تطبيقات آبل كاربلاي ومكيف هواء أوتوماتيكي ومقود متعدد الخصائص والاتصال بالبلوتوث.

للمرة الأولى ستحصل هوندا سيتي على نسخة RS بمظهر أكثر رياضية من الموديل القياسي ومصدات أكثر جراءة وشبك أمامي أسود وجنوط 16 إنشا، والمزيد، وبالنسبة إلى المحركات فتشترك جميع الفئات في نفس محرك 1.0 لتر تيربو بثلاثة سلندرات بقوة 122 حصانا وعزم دوران 173 نيوتن.متر.

وتأتي هوندا سيتي بأحدث أنظمة السلامة مثل نظام ثبات السيارة ومنع غلق المكابح وست وسائد هوائية ونظام مساعد على تسلق المرتفعات وكاميرا رؤية خلفية متعددة الزويا، وسيبدأ سعر السيارة من 19,170 دولارا.

