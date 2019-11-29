نسخة خاصة من «تشالنجر دودج» في لوس أنجليس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 نوفمبر 2019, 08:25 صباحا

أزاحت «دودج» الستار عن نسخة خاصة من تشالنجر تحتفل بـ50 عاما، خلال فعاليات معرض لوس أنجليس، تتوافر النسخة لعدد من فئات «دودج تشالنجر»، وهي: GT، وR/T Shaker، وScat Pack ذات الهيكل العريض.

من الخارج حصلت السيارة على جنوط بقياس 20 إنشا، وطلاء أسود مطفي لغطاء المحرك والسقف وصندوق الأمتعة. وتتوافر الخارجية بشكل عام بستة ألوان مختلفة، وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

المقصورة الداخلية حصلت على لمسات بسيطة في لوحة العدادات، ولمسات من الكربون فايبر، ومفارش أرضية بشعار ذكرى الـ50 عاما، ومقاعد بكسوة جديدة. وتتميز النسخة أيضا بتوافرها بناقل حركة يدوي من ست سرعات. أما المحركات فلم يطرأ عليها أي تغير وما زالت بنفس قوة الفئات المتوافرة بها.
 

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