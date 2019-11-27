«تيسلا» تكشف أول سياراتها البيك أب

قامت «تيسلا» بكشف أول «بيك أب» لها يحمل اسم «Cybertruck» مستوحاة من المستقبل وبشكل غريب.

البيك أب جاءت بتصميم غير متوقع من «تيسلا» يتميز بالزوايا الحادة والخطوط المستقيمة، ولا تجد أي تشابه بين سيارات «تيسلا» الحالية و«سايبرترك» حتى أن السيارة لا تحمل أي شعارات سوى المحركات الكهربائية، إذ تحمل «سايبرترك» 3 محركات كافية لإطلاق السيارة حتى سرعة 100 كلم/ س خلال 2.9 ثانية فقط، وتتوفر الفئة الأساسية بمحرك كهربائي واحد للمحور الخلفي بتسارع 0-100 كلم/ س في 6.5 ثانية وتتوفر فئة متوسطة بالدفع الرباعي وتسارع 0-100 كلم/ س في 4.5 ثانية.

أعلنت الشركة أسعار سيارتها التي تبدأ من 39900 دولار للفئة الأساسية بمدى 400 كيلومتر، و49900 دولار للفئة المتوسطة بمدى 480 كيلومترًا، ومن 69900 دولار للفئة عالية الأداء وصاحبة مدى 800 كيلومتر، وذلك وفقًا لموقع «متوراتي».

من الميزات التي أضافتها «تيسلا» في «سايبرترك» هيكل السيارة عالي المقاومة للصدمات والظروف الجوية، كانت «تيسلا» تعمل على تطوير واختبار الزجاج ليكون ضد الكسر أيضًا إلا أن الحظ لم يحالف الشركة وتعرضت لموقف محرج أثناء حفل تدشين السيارة وانكسر الزجاج على المنصة أمام الجمهور عند اختباره.

