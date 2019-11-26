«ميتسوبيشي» تطلق سيارتين بـ«الدرع الديناميكي»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 نوفمبر 2019, 11:30 صباحا

كشفت «ميتسوبيشي» عن «ميراج» و«أتراج»، الجديدتين قبل تدشينهما الرسمي في معرض تايلاندا 2019، وحصل الموديلان على تحديثات جمالية للخارجية، مثل تصميم «الدرع الديناميكي» الجديد لـ«ميتسوبيشي» على المقدمة ومصابيح أمامية «LED» جديدة متصلة بشكل أنيق مع الشبك الأمامي ومصابيح خلفية «LED» على شكل L ومصد خلفي مربع.

كما ستقدم «ميتسوبيشي» ألوانًا جديدة للموديلين مثل أبيض الماس وأصفر الرمال، مع جنوط 15 إنشًا جديدة، ولمسات خارجية فضية أنيقة، وذلك وفقًا لموقع «متوراتي».

بالداخل حصلت «أتراج» و«ميراج» الجديدتان على مواد جديدة ناعمة ونوافذ كهربائية ومقاعد جديدة بتجليد يجمع بين القماش والجلد الصناعي، إضافة إلى شاشة 7 إنشات لنظام المعلومات الترفيهية بتطبيق «أبل كاربلاي».
لا توجد تأكيدات على مولدات الطاقة بعد.

يذكر أن موديلات «ميراج» و«أتراج» الحالية تتوافر بمحركات 1.2 لتر حصريًّا.
 

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