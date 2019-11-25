بيك آب جديدة من ايسوزو

من جديد، عادت الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات «ايسوزو» بطراز جديد من فئة الـ«بيك آب» من النسخة الشهيرة من الشركة التي تعرف باسم «دي ماكس».

ونشرت الشركة اليابانية الصور الترويجية الأولى بالإضافة إلى مقطع فيديو تشويقي للسيارة «دي ماكس»، التي استمرت «ايسوزو» في طرحها خلال الـ8 سنوات الماضية.

التصميم الخارجي

يأتي طراز «دي ماكس» بتصميم انسيابي يعبر عن شخصية الموديل الجديد، وظهر ذلك جلياً على الواجهة الأمامية للسيارة التي حصلت على مصابيح قوية بتكنولوجيا الـLED المتطورة وممتصات للصدمات بحجم ضخم دخل إليها عناصر مثل البلاستيك المقوي وبعض المعادن.

واستطاعت الشركة اليابانية أن تجعل الطراز الجديد من «دي ماكس» أخف وزناً من الطرازات السابقة، بنسبة وصلت إلى 20%.

ويأتي هيكل طراز «دي ماكس» بطول يصل إلى 5 أمتار و30 سنتيمترا، وعرض يصل إلى 186 سنتيمترا، مع ارتفاع يصل إلى 186 سنتيمترا.

التصميم الداخلي

من داخل قمرة قيادة «دي ماكس» سنجد السيارة تستطيع استيعاب 4 أشخاص بارتياحية كبيرة على مقاعد جلدية يمكن التحكم في درجة حرارتها، مع نظام ترفيهي مميز من خلال شاشة تعمل بتكنولوجيا التحكم باللمس بقياس يصل إلى 8 بوصات، وتستطيع الاتصال بكافة أجهزة الهواتف الذكية.

الأداء

كشفت الشركة اليابانية «ايسوزو» أن طراز «دي ماكس» الجديد سيأتي بعدة خيارات للمحرك، جاءت كالتالي:

المحرك الأول يعتمد على الديزل ومكون من 4 أسطوانات وبسعة تصل إلى 1.9 لتر لتستطيع السيارة توليد قوة 150 حصانا.

المحرك الثاني يأتي بسعة تصل إلى 3 لترات، وقوة حصانية تصل إلى 190 حصانا كاملة.

كما أوضحت «ايسوزو» أن كلا المحركين سيتصلان بناقل سرعة أوتوماتيكي أو ميكانيكي مكون من 6 سرعات.

هذا المحتوى من تيربو العرب