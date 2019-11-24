تحديثات جديدة على «أيونيك 2020»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 نوفمبر 2019, 03:20 مساء

كشفت «هيونداي أيونيك» التحديثات الجديدة في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2019 وشملت تحديثات للخارجية والداخلية.

بالنسبة للتغييرات الجمالية فتشمل شبكة تهوية جديدة للنسخة الهجينة وإعادة تصميم المصابيح الأمامية، كما حصلت «أيونيك 2020» على أحدث أنظمة المعلومات الترفيهية لـ«هيونداي» وشاشة لمسية 10.5 إنش مع لوحة عدادات رقمية 7 إنش وإضاءة محيطية زرقاء للداخلية وذلك وفقًا لموقع «متوراتي».

بالنسبة لـ«أيونيك هايبرد» فتستمر في الاعتماد على محرك 1.6 لتر بأربعة سلندر بالتوازي مع موتور كهربائي بقوة إجمالية 139 حصانًا وعزم دوران 264 نيوتن/ متر، مع معدل استهلاك وقود عند 4.9 لتر فقط لكل 100 كيلومتر، وهي واحدة من أفضل المعدلات في السوق.

ربما التغيير الأهم هو تقديم حزمة بطاريات أكبر 38.3 كيلوواط/ س للنسخة الكهربائية لتحسين مداها من 200 كيلومتر إلى 273 كيلومتر، مع موتور كهربائي أقوى بـ 134 حصانًا، وشاحن جديد أفضل لتسريع عملية شحن 80% من البطارية إلى 54 دقيقة.

وسيبدأ سعر «هيونداي أيونيك» 2020 من 23 ألف دولار للنسخة الهجينة مع كشف سعر النسخة الكهربائية في الأسابيع المقبلة.
 

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