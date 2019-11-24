مرسيدس تكشف «GLS 63» الجديدة

أزاحت الصانعة الألمانية مرسيدس الستار عن سيارتها GLS 63 الأعلى أداء في المجال بقوة 612 حصانًا وعزم دوران 850 نيوتن/ متر.

يأتي ذلك بفضل محرك V8 ثنائي التيربو، كما تأتي السيارة بوحدة توليد طاقة كهربائية صغيرة بقوة 22 حصانًا ونظام دفع رباعي 4Matic وجير 9 سرعات ونظام تعليق هوائي متطور وذلك وفقًا لموقع «متوراتي».

كما ذكرنا بالأعلى، وحدة التوليد الكهربائية الصغيرة تزيد من قوة السيارة بـ 22 حصانًا وعزم الدوران بـ 250 نيوتن/ متر، وتتسارع السيارة إلى 100 كلم\ س في 4.2 ثانية بسرعة قصوى 250 كلم\ س.

وتتميز نسخة GLS 63 الأعلى أداءً بشبكة تهوية خاصة بها بكروم مصقول، ومصابيح أمامية LED متعددة الأشعة وفتحات هواء جانبية رياضية وأنابيب عادم مستطيلة وجنوط 21-23 إنشًا.

