صور أودي تكشف عن «RS Q8»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 نوفمبر 2019, 12:49 مساء

بعد أشهر من الانتظار أطلقت أودي سيارتها الـSUV عالية الأداء «RS Q8» الإنتاجية.

تعتبر أودي «RS Q8» سيارة فائقة بكل المقاييس، فقد تمكنت من تحقيق رقم قياسي على حلبة نوربرجرنج بلغ 7:42.2 دقيقة فقط، وتحمل السيارة محرك V8 ثنائي التيربو ينتج 590 حصانا، ويذهب العزم للعجلات الأربع من خلال نظام دفع كواترو، وتستطيع الـSUV الرياضية الكبيرة تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 3.8 ثانية فقط وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

ليس الأداء وحده ما يميز «RS Q8» فقد حصلت السيارة على تصميم أكثر تميزا، وحملت العديد من إضافات الكربون فايبر الخارجية والداخلية على حد سواء لإبراز الهوية الرياضية الفاخرة للسيارة، حملت «RS Q8» مقاعد رياضية مطرزة وشعارات RS في أنحاء الداخلية، وحصل النظام الترفيهي على ميزات خاصة لتسجيل وتتبع أداء السيارة وتعديله حسب وضعية القيادة.
 

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