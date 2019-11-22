صور مسربة لـ«فورد موستانج الكروس أوفر»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 نوفمبر 2019, 08:49 صباحا

تم تسريب صور فورد موستانج الكروس أوفر الجديدة كليا قبل تدشينها الرسمي يوم غد 17 نوفمبر.

في البداية نشاهد مصابيح أمامية وخلفية مشابهة لموستانج ومقابض أبواب مخفية ورفارف عضلية، وبشكل عام تتمتع السيارة بتصميم رياضي واضح، أما الداخلية فتتمتع بتصميم مبسط ومشابه لسيارات تيسلا، بشاشة عملاقة أشبه بالتابليت على لوحة القيادة وشاشة أخرى أصغر وراء المقود.

وستنطلق موستانج كروس أوفر الكهربائية بخمس نسخ مختلفة، الأولى والأساسية تعتمد على موتور كهربائي بقوة 255 حصانا وعزم دوران 415 نيوتن.متر ونظام دفع خلفي أو رباعي ومدى 370 كيلومترا، بتسارع إلى 96 كم\س في نحو 6 ثوان، نسخة GT هي الأعلى في المجال بتسارع إلى 96 كم\س في أكثر من ثلاث ثوان ومدى 378 كيلومترا وفقا لموقع متوراتي .

ويبدأ سعر الكروس أوفر الجديدة من 43,895 دولارا ويقفز إلى 60,500 دولار لنسخة GT الأعلى أداء.
 

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