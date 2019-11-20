رولز رويس توقف إنتاج جوست استعدادًا للجيل الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 نوفمبر 2019, 11:01 صباحا

أعلنت العلامة البريطانية الفاخرة رولز رويس البدء بإيقاف خطوط إنتاج سيارتها جوست الحالية، والتي ظهرت لأول مرة في فعاليات معرض فرانكفورت للسيارات 2009.

الجيل الجديد من جوست سيحصل على تصميم مألوف، مع الاحتفاظ بالأبواب الخلفية العكسية، ولكن من المرجح أن تأتي بواجهة أمامية وخلفية أكثر أناقة ومقصورة داخلية عصرية، تتميز بالجلود السوداء مع التقنيات المتقدمة، وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

المواصفات الميكانيكية من المتوقع أن تعتمد على محرك V12 ثنائي التيربو سعة 6.75 لتر وهو نفس محرك كل من فانتوم وكولينان، بالإضافة إلى حصولها على نظام دفع رباعي بشكل اختياري.
 

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