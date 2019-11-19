كروس أوفر جديدة من «مازدا»

تمكنت الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات «مازدا» من خطف أنظار رواد ومحبي عالم السيارات، بعد إطلالة الطراز الجديد من سيارات عائلة «CX 30»، التي صنفت كواحدة من أجمل سيارات الكروس أوفر والأكثر أناقة في العالم.

وخلال السطور القليلة التالية، سنستعرض أهم مميزات السيارة الفريدة من الشركة اليابانية العملاقة.

التصميم الخارجي

بتصميم انسيابي معدل من هيكل عائلة «CX-5» التي أُطلقت في وقت سابق خلال العام الجاري 2019، يأتي طراز «CX 30» الجديد، الذي يتميز بواجهة أمامية مميزة بشبك تهوية كبير دخل في صناعته الكروم القيم والبلاستيك المقوى، إلى جانب مصابيح أمامية قوية تعمل بتكنولوجيا الـ«LED»، تشبه نظرة العيون الحادة، لتعكس شخصية السيارة القوية.

التصميم الداخلي

من داخل قمرة قيادة «مازدا CX 30»، زينت السيارة بعناصر من الجلد الفاخر على المقاعد وفي جوانب أبواب السيارة الداخلية، إلى جانب تطعيم القمرة الداخلية بقطع من الكروم اللامع الأنيق.

كما زُوِّدت بواجهة قيادة متطورة بشاشات تعمل عن طريق تكنولوجيا التحكم باللمس، ومقود رياضي بتصميم خاص لتجربة قيادة مختلفة، وأنظمة تقنية أخرى لتسخين وتبريد المقاعد.

الأداء

يأتي طراز «مازدا CX 30» بخيارين على صعيد المحرك، لتوفير مزيد الإمكانات لعملاء «مازدا» اليابانية:

المحرك الأول يعتمد على البنزين في توليد الطاقة، وتصل سعته إلى 2.0 لتر، ويستطيع توليد قوة 158 حصانًا كاملة.

المحرك الثاني يعتمد أيضًا على البنزين في توليد الطاقة، وتصل سعته إلى 2.5 لتر، ويستطيع توليد قوة 192 حصانًا كاملة.

وسيتصل كلا المحركين بناقل سرعة أوتوماتيكي متطور مكون من 6 سرعات مختلفة.

كما زودت الشركة الألمانية طراز «CX 30»، بأجهزة حسية لقياس المسافات واستشعار الأجسام القريبة، إلى جانب كاميرات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، ونظام دفع رباعي، وأنظمة لتسخين الزجاج والمرايا، ونظام لمنع انزلاقها على المنحدرات والمنعطفات.

هذا المحتوى من «تيربو العرب».