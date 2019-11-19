كشف أسرع هايبركار كهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 10:50 صباحا

تم الكشف عن سيارة «أسبارك اول» وهي هايبركار كهربائية، مع الكشف عن نسخة تجريبية العام الماضي بتسارع إلى 96 كم\س في 1.9 ثانية، والآن تم الكشف عن الموديل الإنتاجي في معرض دبي الدولي للسيارات.

وتصل قوة السيارة إلى 2.012 حصان، مع عزم دوران 2000 نيوتن.متر، بتسارع إلى 96 كم\س في 1.69 ثانية فقط وسرعة قصوى 400 كم\س، بمدى 450 كيلومترا لكل شحنة وذلك وفقا لموقع «المتوراتي».

وسيتم إنتاج 50 نسخة فقط من اسبارك اول Aspark Owl بسعر 3.188,000 دولار للنسخة، وتتمتع السيارة بتصميم سلس للغاية مع إضافة كاميرات جانبية وجناح خلفي فعال، بينما الداخلية تتمتع بتصميم عصري فاخر، وتشمل مواصفات السيارة مصابيح خلفية LED وكاميرا خلفية وملاحة بالأقمار الصناعية وأربع شاشات داخلية وإضاءة محيطية للداخلية ونظام رصد للبطارية وضغط الإطارات والعديد من أنظمة السلامة المتطورة.
 

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