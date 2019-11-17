همر SUV كهربائية 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 02:38 مساء

في البداية كانت العلامة الأميركية جنرال موتورز تريد إيقاف إنتاج كاديلاك CT6 وشيفروليه إمبالا في مصنع ديترويت، ولكن تراجعت الشركة عن رأيها وقررت تمديد إنتاج الموديلين حتى فبراير 2020.

والآن أكدت تقارير The Detroit News أن المصنع سيتكفل بإنتاج أولى موديلات علامة همر الكهربائية المعاد إحياؤها، تحديدا موديلات بيك آب وSUV، بداية من 2021، كما تنوي جنرال موتورز صنع سيارة فان أخرى غامضة في نفس المصنع في 2021، مع نسخ كهربائية بالكامل لكاديلاك اسكاليد وجمس سييرا في 2023 وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

وبنى هذا المصنع أكثر من 5 ملايين سيارة منذ افتتاحه في 1985 مع كون كاديلاك الدورادو أول سيارة تخرج من خطوط الإنتاج.
 

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