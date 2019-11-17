تعرف على طراز «روما» الجديد من فيراري

كعادتها، تختار الشركة الإيطالية العريقة لصناعة السيارات الخارقة فيراري بعض أسماء كبرى وأجمل المدن لبعض الطرازات الصادرة من خطوط إنتاجها الشهيرة.

وكانت أبرز هذه الطرازات التي طرحت بأسماء مدن إيطالية جميلة من الصانع العريق «مارانيلو« وطراز «مودينا» وموديل «بورتوفينو»، وحانت اللحظة لتقديم أيقونة جديدة من فيراري تحمل اسم واحدة من أشهر مدن العالم «روما».

وكشفت بعض التقارير الصحفية العالمية المتخصصة في أخبار السيارات الصور الترويجية الأولى لتصميم السيارة الجديدة «روما»، المستوحى من أشهر السيارات الإيطالية التي انتشرت في شوارع العاصمة التاريخية في الفترة بين عامي 1950 و1960 من القرن الماضي، وأبرزها طرازات «جي تي 250» و«بيرلينتا لوسو« و«جي تي 2 250».

ونشرت التقارير بعض التسريبات الخاصة بالأداء، وأكدت أن فيراري الإيطالية زودت طراز «روما» بمحرك توربيني هائل من فئة «V8» التي تشتهر بقوتها، بسعة تصل إلى 3.9 لتر.

وبفضل هذا المحرك ستستطيع السيارة «روما» الانطلاق على الطرقات بقوة كبيرة تصل إلى 612 حصانا، مع عزم دوران يصل إلى 760 نيوتن متر، وسيتصل بناقل سرعة ثنائي الكلتش مكون من 8 سرعات.

هذا المحتوى من تيربو العرب