تعرف على طراز «روما» الجديد من فيراري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 12:01 مساء

كعادتها، تختار الشركة الإيطالية العريقة لصناعة السيارات الخارقة فيراري بعض أسماء كبرى وأجمل المدن لبعض الطرازات الصادرة من خطوط إنتاجها الشهيرة.

وكانت أبرز هذه الطرازات التي طرحت بأسماء مدن إيطالية جميلة من الصانع العريق «مارانيلو« وطراز «مودينا» وموديل «بورتوفينو»، وحانت اللحظة لتقديم أيقونة جديدة من فيراري تحمل اسم واحدة من أشهر مدن العالم «روما».

وكشفت بعض التقارير الصحفية العالمية المتخصصة في أخبار السيارات الصور الترويجية الأولى لتصميم السيارة الجديدة «روما»، المستوحى من أشهر السيارات الإيطالية التي انتشرت في شوارع العاصمة التاريخية في الفترة بين عامي 1950 و1960 من القرن الماضي، وأبرزها طرازات «جي تي 250» و«بيرلينتا لوسو« و«جي تي 2 250».

ونشرت التقارير بعض التسريبات الخاصة بالأداء، وأكدت أن فيراري الإيطالية زودت طراز «روما» بمحرك توربيني هائل من فئة «V8» التي تشتهر بقوتها، بسعة تصل إلى 3.9 لتر.

وبفضل هذا المحرك ستستطيع السيارة «روما» الانطلاق على الطرقات بقوة كبيرة تصل إلى 612 حصانا، مع عزم دوران يصل إلى 760 نيوتن متر، وسيتصل بناقل سرعة ثنائي الكلتش مكون من 8 سرعات.

هذا المحتوى من تيربو العرب

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أرامكو» تعلن بيع 1.5% من أسهمها بقيمة 24 مليار دولار على الأقل
اقتصاد
مباراة «رفع الحظر» بين الهلال وجورماهيا تنتهي بالتعادل
رياضة محلية
الشرع لـ«بوابة الوسط»: خسارة تونس تجبرنا على استعمال التجربة الجديدة
رياضة محلية
60 مليار يورو استثمارات «فولكسفاغن» في سيارة المستقبل
اقتصاد
«بلومبرج»: تحذير واشنطن المشير حفتر من تعاظم الدور الروسي في حرب طرابلس «هو ...
ليبيا
تصفيات كأس أوروبا 2020: فنلندا إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخها
رياضة عالمية
شرطة واشنطن تعلن القبض على «سفاح التسعينات»
دولى
سجال في «الجنائية الدولية» حول محاكمة سيف الإسلام
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحضيرات «برلين» مستمرة في انتظار «الدخان الأبيض»
ليبيا
الولايات المتحدة تدعو «الجيش الوطني الليبي» إلى إنهاء هجومه على طرابلس
ليبيا
كاركاتير حليم - قصة ولي الأمر والوطن والمال العام
كاريكاتير
بعد عملية مرت بـ11 مرحلة... نجاح فصل توأمين ليبيين ملتصقين في السعودية
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف عن العلاقة بين الرياضة والنمو الاقتصادي