«نيسان صني» الجديدة بنظام للفرملة الطارئة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 نوفمبر 2019, 02:53 مساء

يصنف الخبراء النسخة الأحدث من سيارة نيسان «صني» ضمن أفضل السيارات العائلية الاقتصادية في العالم، استمرارا لسمعة السيارة المعروفة منذ ثلاثة عقود.

وبالنظر إلى السيارة الجديدة نلاحظ أنها اقتبست بعضا من عناصر تصميم سيارات «ماكسيما» التي أطلقتها «نيسان» في العامين الأخيرين، لكنها أتت بشبك أمامي مميز بتصميم V-motion، مطلي بالكروم، وحصلت على مصابيح LED مميزة، حسب «فيستي».

أما قمرة السيارة فجاءت بمقاعد مريحة مخصصة لـ5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا التي تتعامل مع أجهزة أندرويد و«iOS»، وشاشة تعمل باللمس بمقاس 7 إنشات للتحكم بأنظمة الصوت والملاحة ورؤية الصور من الكاميرات المثبتة على الجهتين الأمامية والخلفية للمركبة، وفق «روسيا اليوم».

كما حصلت هذه السيارة على نظام الفرملة الطارئة لحمايتها من الحوادث على الطرقات، ونظام لتثبيتها في المسار أثناء الحركة، ونظام لمنع انزلاقها على المنعطفات. وتعمل «صني» بمحركات بنزين بسعة 1.6 ليتر بعزم 118 و149 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ6 مراحل.

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