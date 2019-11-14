بالفيديو: شركة يابانية تطرح «البومة الخارقة» بقدرات جبارة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 11:53 صباحا
هذه السيارة الكهربائية يمكنها قطع مسافة 450 كلم دون الحاجة لإعادة الشحن (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت شركة «Aspark» اليابانية في معرض دبي الأخير للسيارات عن نسختها الجديدة من سيارة «Owl» الكهربائية التي أطلق عليها البعض اسم «البومة الخارقة» لقدراتها الجبارة.

وأتت هذه السيارة بهيكل غاية في الانسيابية مزود بفتحات كبيرة وجنح هوائي مميز من الخلف لزيادة ثباتها على السرعات الكبيرة، وأبواب ترفع إلى الأعلى كما في سيارات لامبورغيني، وفق «روسيا اليوم».

وتم تدعيم هيكلها الذي يزن 1900 كلغ بدعائم أنبوبية من الداخل وخلائط خاصة من المغنيزيوم وألياف الكربون تمنحه القوة والقدرة على تحمل الصدمات.

أما من الداخل فزودتها «Aspark» بقمرة غاية في التطور، فيها واجهة قيادة بشاشة كبيرة تعمل باللمس في منتصفها كما في سيارات «تسلا»، وشاشات صغيرة على المقود تظهر الصور من الكاميرات التي تعمل عمل المرايا الجانبية.

وأتت هذه المركبة بمحرك كهربائي جبار قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 1.69 ثانية فقط، والوصول بها إلى سرعة أقصاها 400 كلم/ساعة.

كما تمكنها بطاريات الليثيوم المتطورة التي زودت بها من قطع مسافة 450 كلم دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

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