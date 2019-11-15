«بي إم دبليو» تكشف عن «M2 CS» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 نوفمبر 2019, 09:00 صباحا

كشفت «بي إم دبليو» عن سيارتها ذات الأداء المميز وتجربة القيادة الفريدة.

«بي إم دبليو» أبقت على الطابع الكلاسيكي في السيارات الرياضية، حيث حصلت «M2 CS» على تصميم خارجي مألوف يتميز بالرفارف العريضة والمظهر الجريء، مع جنوط ذهبية ومكابح كربون سيراميك عالية الأداء، مع بعض لمسات الكربون فايبر الخارجية لمظهر رياضي أكثر.

في المقصورة الداخلية حصلت على لوحة عدادات رقمية بتصميم تقليدي وكونسول وسطي يعكس هوية «بي إم دبليو» المحافظة، وتوفر السيارة عجلة قيادة رياضية مكسوة بالكانتارا والمقاعد الرياضية، وعلى خلاف معظم السيارات الرياضية الفاخرة فسوف تتوافر «M2 CS» بناقل حركة يدوي إلى جانب خيار ناقل الحركة الأوتوماتيكي ثنائي الكلتش وذلك وفقا لموقع «متوراتي».

بغض النظر عن ناقل الحركة المفضل لديكم، فسوف تحصل السيارة على قوة الدفع من محرك 3.0 لتر 6 سلندر تيربو، ينتج 444 حصانا و550 نيوتن-متر كافية لدفع السيارة من الثبات إلى 96 كم/س في 4 ثوان مع ناقل الحركة اليدوي، أو في 3.8 ثانية عند اختيار ناقل الحركة الأوتوماتيكي، وحصلت السيارة على ترس تفاضلي ونظام تعليق من تطوير قسم M بالكامل.

ستتوافر بالعديد من وضعيات القيادة، Comfort المريحة، Sport الرياضية أو Sport+ للأداء العالي. وسعر يبدأ من 95,000 يورو.
 

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