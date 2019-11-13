منافس جديد لسيارات «باجيرو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 02:20 مساء

يتوقع الخبراء للسيارة الجديدة التي أعلنت عنها شركة «MG» المملوكة للصينية «SAIC» أن تكون المنافس الأهم لمركبات «باجيرو» (pajero).

ومن أكثر ما يميز السيارة «RX8 2020» الجديدة هيكلها الكبير، وواجهتها الأمامية التي توحي بالقوة والفخامة، والتي زينت بشبك مطلي بالكروم، ومصابيح LED، ومصابيح ضباب مميزة كل منها فيه 4 وحدات إضاءة، وفق «روسيا اليوم».

وتأتي السيارة أيضا بقمرة غاية في الفخامة والأناقة، فيها 3 صفوف من المقاعد تتسع لـ7 ركاب، مكسوة بالجلد الفاخر، كما تزينت من الداخل أيضا بعناصر من الخشب والكروم، إضافة إلى واجهة قيادة متطورة مزودة بشاشتين إحداهما تعمل باللمس.

أيضا حصلت «RX8 2020» على العديد من أنظمة الأمان والقيادة، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام لتثبيت السرعة، وحساسات لقياس المسافات وكاميرات أمامية وخلفية، إضافة إلى حساسات للإضاءة وحساسات للمطر.

وتعمل بمحرك توربيني بأربع أسطوانات وسعة لترين، مما يولد عزما يعادل 220 حصانا، وبعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ6 مراحل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حرائق الغابات في أستراليا على أعتاب سيدني
دولى
اكتمال القوة الضاربة لمنتخب ليبيا بانضمام جميع المحترفين
رياضة محلية
«تعليم الوفاق» تدرس إضافة 20 إلى 25 درجة للراسبين في الثانوية
ليبيا
«مواصلات الموقتة» تنفي تصدع جسر وادي الكوف
ليبيا
غامبيا تقاضي بورما أمام «العدل الدولية» بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا
دولى
العثور على أبرز داعمي «الخوذ البيضاء» السورية ميتاً في اسطنبول
دولى
بوتين وميركل يؤيدان «وقف فوري وغير مشروط» للأعمال القتالية في ليبيا
ليبيا
«الوجع واحد».. متظاهرو العراق ولبنان تفرقهم المسافة ويجمعهم «تحدي فساد السلطة»
عربى
سلامة يطلع حفتر على مستجدات مؤتمر برلين
ليبيا
تشويه المسرح الإغريقي في شحات
ليبيا
50 نائبا يجتمعون في تونس من أجل التئام مجلسهم
ليبيا
ألمانيا تعلن توافقًا مع واشنطن حول مؤتمر برلين
ليبيا
 المزيد من سيارات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اقتلاع أطول سن بشري