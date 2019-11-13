منافس جديد لسيارات «باجيرو»

يتوقع الخبراء للسيارة الجديدة التي أعلنت عنها شركة «MG» المملوكة للصينية «SAIC» أن تكون المنافس الأهم لمركبات «باجيرو» (pajero).

ومن أكثر ما يميز السيارة «RX8 2020» الجديدة هيكلها الكبير، وواجهتها الأمامية التي توحي بالقوة والفخامة، والتي زينت بشبك مطلي بالكروم، ومصابيح LED، ومصابيح ضباب مميزة كل منها فيه 4 وحدات إضاءة، وفق «روسيا اليوم».

وتأتي السيارة أيضا بقمرة غاية في الفخامة والأناقة، فيها 3 صفوف من المقاعد تتسع لـ7 ركاب، مكسوة بالجلد الفاخر، كما تزينت من الداخل أيضا بعناصر من الخشب والكروم، إضافة إلى واجهة قيادة متطورة مزودة بشاشتين إحداهما تعمل باللمس.

أيضا حصلت «RX8 2020» على العديد من أنظمة الأمان والقيادة، ونظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام لتثبيت السرعة، وحساسات لقياس المسافات وكاميرات أمامية وخلفية، إضافة إلى حساسات للإضاءة وحساسات للمطر.

وتعمل بمحرك توربيني بأربع أسطوانات وسعة لترين، مما يولد عزما يعادل 220 حصانا، وبعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ6 مراحل.