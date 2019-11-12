13 سيارة بالطاقة النظيفة من هيونداي في 2022

كشفت بعض التقارير الصحفية تسريبات من داخل جدران الشركة الكورية لصناعة السيارات «هيونداي» تفيد بأن خطوط الإنتاج بصدد طرح 13 طرازا مختلفا، جميعها يعمل بالوقود البديل.

ويأتي هذا الإصدار الكبير من أجل إقامة صداقة من نوع خاص مع البيئة، عن طريق القضاء للأبد على الانبعاثات الكربونية الضارة، من الآن وحتى العام 2022، وجاءت قائمة الطرازات الجديدة التي تم الكشف عن هويتها حتى هذه اللحظة:

هيونداي أيونيك

انطلقت في قارتي أوروبا وآسيا، وحصلت على العديد من التحسينات جعلتها واحدة من أفضل الطرازات الكهربائية، وأنتج منها ثلاث فئات مختلفة، الأولى تعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل، الثانية تعتمد على نظام هجين، والأخيرة تعتمد على نظام هجين بالقابس، مع خيارات أخرى على صعيد المحرك وناقل السرعة.

كانت إطلالتها الأولى من خلال مشاركة الشركة الكورية الجنوبية في فعاليات معرض نيويورك للسيارات في دورته التي أقيمت هذا العام 2019، وهي واحدة من الإصدارات الهجينة من فئة السيدان الفاخرة، التي تنتطرها أسواق سيارات الولايات المتحدة العام المقبل.

من الإصدارات الهجينة لشركة هيونداي التي يتم تداولها في الوقت الحالي في الأسواق، وأكدت التقارير الصحفية أن الطراز الجديد من كونا سيقام عليه العديد من التحسينات على صعيد التصميم في موديلات عامي 2020 و2021، وأكدت بعض التقارير الأخرى أن كونا ستأتي بطرازين ضمن قائمة 9 سيارات تعمل بالطاقة النظيفة من هيونداي في عام 2022.

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